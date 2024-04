Fabio Cannavaro é o novo treinador da Udinese.

No espaço de poucos horas, o clube italiano anunciou o despedimento de Gabriele Cioffi e a chegada do antigo internacional italiano até ao final da época.

«A Udinese tem o prazer de receber o campeão mundial e vencedor da Bola de Ouro de 2006, que liderará a equipa até o final da temporada. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2024», lê-se, no comunicado.

«Não há necessidade de recordar as façanhas em campo de um dos maiores jogadores da história do futebol italiano. Cannavaro é um treinador jovem e preparado, com estatuto internacional e que já teve a oportunidade de provar as suas capacidades no estrangeiro», acrescentou o emblema de Udine.

Antigo campeão do mundo em 2006 e vencedor da Bola de Ouro no mesmo ano, Cannavaro teve a última experiência como treinador na época passada, ao serviço do Benevento, da Serie B.

Na Udinese, uma das três equipas em zona de descida na Serie A, Fabio Cannavaro vai treinar o português João Ferreira.