Claudio Giráldez renovou contrato com o Celta de Vigo por mais uma temporada, informou o clube esta quinta-feira.



No emblema galego desde julho de 2015, o treinador de 36 anos subiu à equipa principal em março para suceder a Rafa Benítez e em três jogos conseguiu um empate, uma vitória e perdeu um jogo.

A sete jornadas do final da temporada, o Celta de Vigo encontra-se em 17.º lugar, com 28 pontos, apenas mais três do que o Cádis, já em zona de descida.