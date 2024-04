Depois de quatro derrotas seguidas, a equipa de Rui Silva e William Carvalho volta a sorrir! O Betis venceu, esta sexta-feira, na receção ao Celta de Vigo, por 2-1, em jogo referente à 31.ª jornada da liga espanhola.

Juan Miranda fez o primeiro da equipa da casa, aos 53 minutos, depois de uma assistência do ex-Sporting, Héctor Bellerín. Fekir entrou em cena e a cinco minutos dos 90 aumentou a vantagem, depois de receber uma fantástica bola de Isco, num golo que se chegou a temer estar fora de jogo para o Betis.

O 2-1 que gelou o Benito Villamarín surgiu aos 90+1, com Larsen a desviar um remate cruzado de Cervi, ex-Benfica, e a reacender as esperanças do Celta de Vigo, que acabaram por não dar em nada.

O português Rui Silva foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto William Carvalho ficou no banco.

Com esta vitória, o Betis está em sétimo lugar, com 45 pontos. O Celta Vigo está em 17.º, com 28, apenas três acima da zona de despromoção.

