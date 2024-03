O Villarreal «engatou» a terceira vitória consecutiva na liga espanhola, com um triunfo por 3-2 diante do Betis, no Benito Villamarín.

Com Rui Silva a titular na baliza e William Carvalho no meio-campo, o Betis adiantou-se em cima da meia-hora, por intermédio de Guido Rodríguez, após uma assistência de cabeça do médio português.

Os visitantes chegaram ao empate por Alex Baena (40m), mas a equipa da casa conseguiu chegar de novo à vantagem ainda antes do intervalo, graças ao golo de Willian José (45+2m).

Na segunda parte, o Villarreal conseguiu a reviravolta. O autogolo de Sokratis Papastathopoulos (48m) e o golo de Alexander Sorloth (67m) valeram a cambalhota no marcador.

Em cima do minuto 70, foi expulso um jogador de cada equipa. Alberto Moreno fez falta sobre Chimy Ávila e ambos foram expulsos de seguida, com dois cartões amarelos em poucos segundos.

O marcador, porém, não voltou a sofrer nova alteração e o outro português na ficha de jogo, Gonçalo Guedes, nem sequer saiu do banco do Villarreal.

Desta forma, o Betis cai para o sétimo lugar, com 42 pontos, menos um do que a Real Sociedad, que é sexta, em zona de qualificação para as competições europeias. Já o Villarreal, ocupa a 11.ª posição, com 35 pontos.