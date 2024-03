O Valência continua a escalar a tabela do campeonato, à boleia do terceiro jogo a somar pontos. Na tarde deste sábado, na 28.ª jornada da La Liga, o emblema «ché» triunfou na receção ao Getafe, por 1-0.

O golo solitário de Hugo Duro, aos 40m, foi suficiente para Thierry Correia e André Almeida levarem a melhor sobre Domingos Duarte. Em todo o caso, apenas o lateral ex-Sporting foi a jogo, na segunda parte. Por sua vez, o avançado ucraniano Yaremchuk, ex-Benfica, foi titular pelo Valência.

Apesar do domínio na segunda parte, os visitantes foram incapazes de repor a igualdade e, assim, castigar a passividade dos anfitriões.

O triunfo permite ao Valência estacionar no oitavo lugar, com 40 pontos, em igualdade com a Real Sociedad (7.º). O clube «ché» está a dois pontos da zona europeia, onde está o Betis (6.º). Por sua vez, o Getafe segue no 11.º lugar, com 35 pontos.

