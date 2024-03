O Girona recebeu e venceu o Osasuna, em jogo referente à 28.ª jornada da liga espanhola, e mantém o segundo lugar.

A fazer uma época de sonho, o Girona entrou bem no jogo e marcou o primeiro aos 13 minutos, remate de Portu, depois de um passe a rasgar de Tsygankov.

O jogo foi decorrendo, com superioridade da equipa da casa, e o 2-0 apareceu já perto do final, com uma excelente jogada coletiva, Aleix García serviu Savinho de calcanhar e o brasileiro, de trivela, colocou a bola no fundo das redes.

O Osasuna vinha de uma boa fase e a subir na classificação, sem derrotas nos últimos quatro jogos (três vitórias e um empate), mas perdeu agora na Catalunha. Por outro lado, o Girona não vivia uma fase tão agradável, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Budimir (Osasuna) e Dovbyk (Girona), ambos com 14 golos no campeonato, ficaram em branco nesta partida.

Com este resultado, o Girona está em segundo lugar, com 62 pontos, mais um que o Barcelona (3.º) e menos quatro que o Real Madrid, líder com menos um jogo. O Osasuna está em décimo, com 36 pontos, a sete dos lugares europeus.