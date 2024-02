O Girona, equipa sensação da Liga espanhola, venceu em casa o Rayo Vallecano por 3-0 e segurou o segundo lugar do campeonato, perdido dois dias antes para o Barcelona à condição.

Depois de duas derrotas seguidas - mais do que em toda a Liga até então - o conjunto catalão desbloqueou o jogo aos 52 minutos por Tsygankov.

Com Miguel Crespo no onze e Bebé sem sair do banco, o Rayo ficou reduzido a dez aos 76 minutos: num espaço de 40 segundos, Chavarría viu dois cartões amarelos indiscutíveis e recebeu ordem de expulsão.

Depois disso, o Girona arrancou para uma vitória por números expressivos: Savinho, uma das grandes figuras da equipa, bisou com dois golos apontados já em tempo de compensação, o segundo após grande jogada individual.

Com este resultado, o Girona chega aos 59 pontos, menos seis do que o líder Real Madrid e mais dois do que o Barcelona, que fecha o pódio da Liga espanhola.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN NA DAZN