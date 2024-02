Após a eliminação cruel na Liga Europa, o Sporting de Braga respondeu com uma goleada por 4-0 frente ao Boavista, em pleno Bessa, um dos estádios mais difíceis da Liga.

No banquete da legião minhota, Simon Banza fez as honras, encheu a barriga e ainda deu a provar do que havia a Zalazar. Abel Ruiz não quis perder pitada e juntou-se ao festim. Um resultado folgado, mas cima de tudo, convincente e que permite afastar o céu cinzento que pairava sobre a equipa.

Apesar do triunfo «gordo», o jogo não foi fácil para os bracarenses. Com mais bola, o Sp. Braga sentiu dificuldades para superar a organização defensiva contrária – Ricardo Horta voltou de lesão, Serdar, Joe Mendes e Vítor Carvalho foram titulares também.

Os axadrezados fizeram das saídas rápidas e do contra-ataque a sua maior arma. Foi, porém, num lance em ataque organizado que assustaram verdadeiramente o oponente. Bozeník ainda marcou, após cruzamento de Salvador Agra, mas o lance foi invalidado por fora de jogo do eslovaco.

Nem uma mão cheia de minutos depois, o Sp. Braga marcou no primeiro erro grave do Boavista. Roger desarmou Reisinho a meio-campo e Simon Banza fez o resto: driblou Abascal com toda a tranquilidade e disparou forte com a bola a passar pelo meio das pernas de João Gonçalves.

O Boavista ainda tentava recuperar de golpe forte que havia sofrido quando levou nova pancada que o atirou ao tapete. Bela jogada ofensiva do Sp. Braga com Roger, Abel Ruiz e Horta a combinarem até ao golo do espanhol. A jogada (a melhor dos bracarenses na primeira parte) fez a pantera aninhar-se e não mais dar luta.

Foi, de resto, com tranquilidade que os bracarenses construíram a goleada na segunda parte. Já depois de Artur Jorge ter lançado Bruma e Borja para o lugares de Víctor Gómez e de Horta, o português e o colombiano combinaram na esquerda para o 3-0 assinado por Banza. O avançado igualou Gyokeres no topo da lista de melhores marcadores da Liga com 17 golos.

De resto, o internacional pela República Democrática do Congo poderia ter chegado ao 18.º tento não fosse uma perdida incrível à entrada para os vinte minutos finais. Banza não marcou, mas deu a marcar no banquete bracarense na Invicta: passe no momento certo para o 4-0 final assinado por Zalazar.

O resto do jogo não teve grande história, visto que o Sp. Braga já tinha o jogo no bolso e o Boavista estava entregue. Este triunfo dos minhotos permite-lhes aproximarem-se do FC Porto na luta pelo terceiro lugar (estão a três pontos) enquanto os axadrezados seguem no 12.º lugar.