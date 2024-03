O Barcelona venceu o Maiorca por 1-0, esta sexta-feira, graças a um momento de grande inspiração de Lamine Yamal, no jogo que abriu a 28ª jornada da liga espanhola.

O jovem avançado, de 16 anos, inventou um lance genial aos 73 minutos e decidiu um jogo que teve mais uma exibição cinzenta da equipa catalã, que até desperdiçou uma grande penalidade, ainda na primeira parte, por Gundogan.

Os portugueses João Félix (substituído aos 62 minutos por Vítor Roque) e João Cancelo foram titulares na formação da casa.

O Barcelona jogou muito desfalcado, devido às baixas por lesão, e somou mais um problema, já que Raphinha saiu tocado ainda no primeiro tempo.

Os catalães, que continuam a alternar empates com vitórias, subiram ao segundo lugar da LaLiga, com 61 pontos, mais dois do que o Girona e menos cinco do que o Real Madrid, mas os rivais ainda não jogaram nesta ronda.

O Maiorca, que voltou a ter Samuel Costa como unidade importante no meio-campo, é 14º com 27 pontos.