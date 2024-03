Depois de praticamente três meses sem jogar, primeiro por opção e depois por problemas físicos, Jota regressou à competição esta sexta-feira e foi decisivo na vitória do Al Ittihad, na receção ao Al Akhdoud, por 2-1.

Com o jogo empatado a um golo, o extremo português, que tinha sido lançado aos 58 minutos, assistiu Talal Haji para o segundo golo do Al Ittihad (83m).

Com este resultado, o Al Ittihad, que na próxima semana defronta o Al Hilal para a Champions asiática, sobe, à condição, ao quarto lugar do campeonato saudita, com 40 pontos.

Também esta sexta-feira, além do triunfo do Al Hilal, o Al Hazem, com Tozé a titular, perdeu em casa do Al Taee (1-0) e continua em zona de despromoção.