O Al Hilal fez história esta sexta-feira: a equipa de Jorge Jesus chegou aos 27 triunfos consecutivos e igualou o recorde mundial de vitórias, que pertencia aos galeses do The New Saints (2016/17).

O feito foi conseguido em casa do Al Riyadh, na 23.ª jornada do campeonato saudita. A equipa de Jesus até esteve a perder, mas deu a volta ao resultado e venceu por 3-1.

Entre a eliminatória da Champions asiática com o Al Ittihad – o Al Hilal leva avantagem de 2-0 – Jesus promoveu algumas mexidas no onze, com destaque para Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves, que começaram a partida no banco.

O Al Hilal dominou a primeira parte, tendo até mais de 70% de posse de bola, mas sentiu dificuldades para criar ocasiões de golo e poderia ter sofrido num par de ocasiões.

Já em tempo de descontos, mesmo à beira do intervalo, os visitantes beneficiaram de um penálti, mas Aleksandar Mitrovic permitiu a defesa de Martín Campaña.

No início da segunda parte, o Al Riyadh adiantou-se. Depois de um cruzamento da direita, aos 52 minutos, Albulayhi tentou cortar a bola, porém, fez autogolo.

Foi então aí que começou o sufoco do Al Hilal. A equipa de Jesus foi para cima do Al Riyadh e intensificou a pressão quando Rúben Neves e Milinkovic-Savic entraram, por volta da hora de jogo.

O médio português, de resto, precisou de pouco tempo para ser decisivo. Aos 67 minutos, depois de uma falta sobre Mitrovic na área, Rúben Neves enganou Campaña e fez o golo do empate, de penálti.

Rúben Neves reduz 🙌

O Al Hilal só precisa de mais um golo para igualar o recorde de mais vitórias consecutivas!

O guarda-redes uruguaio teve várias intervenções determinantes ao longo da partida, mas «borrou a pintura» aos 75 minutos. Rúben Neves fez o passe longo para a área, Michael cabeceou para a baliza e Campaña parecia ter o lance controlado, mas permitiu que a bola entrasse junto ao poste esquerdo.

Já em tempo de descontos, o Al Hilal voltou a ter um penálti e, desta vez, Mitrovic não desperdiçou. O sérvio fez o 20.º golo no campeonato e ficou a dois do melhor marcador, Cristiano Ronaldo.

Quanto à classificação, o Al Hilal segue líder, com 65 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, o Al Nassr, que perdeu na véspera e praticamente disse adeus à hipótese de conquistar o título.

Igualado agora o recorde, Jesus está apenas a uma vitória de ser detentor (isolado) do título do Guinness. Para isso, precisa de vencer na visita ao Al Ittihad, a 12 de março, na segunda mão dos quartos de final da Champions asiática.

Importa referir que os The New Saints também estão na corrida ao próprio recorde, isto porque, atualmente, estão numa série de 24 vitórias consecutivas.