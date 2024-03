Já não estava fácil, esta tarde ficou quase impossível: o Al Nassr perdeu esta tarde na receção ao Al Raed, por 3-1, e disse praticamente adeus à hipótese de conquistar o título.

A jogar em casa, a equipa de Luís Castro, com Cristiano Ronaldo a titular – Otávio foi baixa à última hora –, não conseguiu superiorizar-se frente a uma equipa que está na luta pela permanência.

Principalmente, diga-se, por causa dos problemas defensivos da formação de Riade, que continua a demonstrar muitas deficiências nesse capítulo.

El Berkaoui, aos 18 minutos, abriu o marcador para a formação visitante, após uma abordagem errática de Al Fatil.

O empate do Al Nassr não demorou muito tempo, num lance em que Cristiano Ronaldo esteve envolvido: o português ficou perto de um grande golo, mas a bola bateu no poste. Na recarga, Yahya bateu André Moreira, guardião luso do Al Raed.

FILME DO JOGO.

Só que logo a abrir a segunda parte, Sayoud ganhou espaço na direita, cruzou para Fouzair e este rematou completamente sozinho para a baliza de Ospina.

A partir daí, os comandados de Luís Castro tiveram de correr atrás do prejuízo. Ofensivamente, a exibição também não foi brilhante, e até Cristiano Ronaldo esteve mais perdulário do que habitual.

O avançado de 39 anos teve por exemplo uma soberana oportunidade para empatar, após um cruzamento de Alex Telles, mas solto de marcação, cabeceou por cima.

Nos descontos, Ronaldo esteve novamente perto do golo, mas, de livre direto, acertou na barra. Isto, no entanto, já depois do 3-1 do Al Raed, em mais um golo muito mal consentido pela defesa da casa: foi Sayoud a marcar.

O Al Nassr dominou, mas defensivamente foi muito permissivo e ofensivamente criou muito pouco para a qualidade individual que tem: por isso, pode ver o Al Hilal de Jorge Jesus ampliar a vantagem na liderança para 12 pontos.

O Al Raed está agora em 123.º, com 23 pontos.