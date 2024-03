O Al Nassr perdeu esta tarde em casa do Al Ain, por 1-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática.

Numa série de 11 encontros consecutivos sem perder, essa marca foi interrompida num jogo difícil para a equipa orientada por Luís Castro, refém de uma desinspiração coletiva poucas vezes vista.

A formação da Arábia Saudita até foi tendo mais bola, mas sofreu muito com essa tal pouca inspiração e, do outro lado, com uma dupla mortífera: Rahimi e Kaku Romero.

FILME DO JOGO.

Soltos na frente, os dois avançados foram deixando em sobressalto a linha defensiva do Al Nassr, com várias combinações perigosas. Numa delas, houve um golo anulado, mas depois contou mesmo: aos 44 minutos, Kaku Romero fez uma assistência primorosa e Rahimi atirou a contar.

A perder, o Al Nassr foi à procura do empate na etapa complementar, mas sempre com muitas dificuldades para se aproximarem da baliza adversária.

Cristiano Ronaldo, a marcar há nove jogos consecutivos, teve também ele uma tarde desinspirada e na única verdadeira oportunidade que teve, permitiu a defesa de Eisa. Otávio, o outro português titular na formação de Luís Castro, foi talvez o melhor em campo do lado do Al Nassr.

Só nos minutos finais, diga-se, o conjunto saudita conseguiu somar alguns remates perigosos, mas faltou a assertividade necessária para fazer o 1-1. De nada ajudou, muito pelo contrário, a expulsão de Laporte aos 90+4 minutos, por agressão.

O Al Nassr está em desvantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática, mas há uma boa notícia para Ronaldo e companhia: a segunda mão é em casa, dentro de uma semana.