O Real Madrid completou, esta quarta-feira, 122 anos de história e Cristiano Ronaldo não deixou o acontecimento passar em branco. Através das redes sociais, o internacional português deixou uma mensagem de aniversário ao clube em que passou nove anos da sua carreira.

«Muitos parabéns pelos 122 anos de história, família madridista! Viva Madrid!», escreveu o craque luso.

A fotografia escolhida por CR7 é alusiva à quinta Liga dos Campeões que conquistou na carreira, a quarta pelo emblema «madrileno», a terceira consecutiva na altura e um recorde na competição.

Além de Cristiano Ronaldo, também outros grandes nomes do Real Madrid deixaram mensagens alusivas ao aniversário do clube. Sergio Ramos partilhou o orgulho em ter feito parte da história dos «madridistas», já Raul destacou os «122 anos de história do Real Madrid e nada mais.»