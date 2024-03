Cristiano Ronaldo não passou ao lado da vitória do Al Hilal sobre o Al Riyadh (3-1), esta sexta-feira. No Instagram, o internacional português reagiu com vários «emojis» a rir-se, nos comentários a uma publicação da falta sobre Aleksandar Mitrovic na área, que deu penálti a favor do Al Hilal.

Na cobrança, Rúben Neves marcou e iniciou a reviravolta da equipa de Jorge Jesus.

O Al Hilal, refira-se, é líder da liga saudita, com 12 pontos de vantagem sobre o Al Nassr, a equipa de Ronaldo.