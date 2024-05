Além dos problemas nas laterais, o Benfica andou durante toda a temporada à procura do avançado ideal… mas vai chegar ao final da época sem um titular absoluto na posição 9.

Contratado para suceder a Gonçalo Ramos, Arthur Cabral teve alguns bons períodos na época de estreia na Luz, mas faltou regularidade e golo ao ex-Fiorentina. Já Casper Tengstedt, foi o eleito para os jogos teoricamente mais difíceis, mas a capacidade de trabalho do dinamarquês não apagou o faro de golo pouco apurado.

Assim sendo, o Benfica, como Rui Costa e Roger Schmidt já admitiram, teve de ir ao mercado procurar uma solução que rendesse golos no imediato. Marcos Leonardo, que vinha de duas temporadas de grande nível no Santos, foi o escolhido.

O avançado brasileiro não conseguiu agarrar o lugar – até Rafa andou pela posição mais avançada – mas é aquele que tem melhores perspetivas de ficar no plantel encarnado e, quiçá, assumir-se como titular indiscutível.

Marcos Leonardo tem mostrado que, apesar das poucas oportunidades que Schmidt lhe dá, precisa de escassos minutos para encontrar as redes da baliza do adversário. A prova disso mesmo foi o último jogo do Benfica, diante do Sp. Braga. O ex-Peixe rendeu Arthur Cabral, marcou poucos segundos depois de entrar em campo e ainda foi a tempo de bisar, para fechar as contas da reviravolta encarnada. Tudo isto em apenas 20 minutos em campo.

Não há nenhum outro na Europa como Marcos Leonardo

À boleia dos dados do SofaScore, o Maisfutebol foi perceber se há algum jogador com melhor percentagem de golos do que Marcos Leonardo, não só em Portugal, mas no top-10 de campeonatos europeus.

O avançado brasileiro tem sete golos marcados em 13 jogos na Liga. Marcos Leonardo foi titular apenas duas vezes no campeonato e, no total, soma 280 minutos na prova. De resto, o ex-Santos só marcou ao serviço dos encarnados em jogos da Liga.

Na Europa, nenhum outro jogador consegue ter o rendimento do brasileiro, que precisa de apenas 41 minutos em campo para marcar em jogos do campeonato.

O único que se aproxima de Marcos Leonardo é Alexander Jeremejeff, que também marcou sete vezes em 13 jogos no campeonato grego. Contudo, o jogador do Panathinaikos jogou mais sete minutos do que o avançado do Benfica.

Nesta estatística, há outro nome do futebol português. A realizar a melhor temporada da carreira, Simon Banza começou 2023/24 como suplente do Sp. Braga, mas rapidamente assumiu a titularidade e é, inclusivamente, o segundo melhor marcador da liga portuguesa, com 21 golos, só apenas atrás dos 26 de Viktor Gyökeres.

O franco-congolês do Sp. Braga precisa de apenas 92 minutos em campo para marcar, ou seja, marca praticamente um golo por jornada.

Deixou saudades na Luz e mostra serviço em Paris

Considerando os registos a partir do passado mês de janeiro, quando chegou à Luz, Marcos Leonardo continua a ser o jogador com melhor percentagem de golos por minuto. Mas há um português que também se destaca.

Gonçalo Ramos teve dificuldades na adaptação ao Paris Saint-Germain, porém, a segunda parte da temporada do avançado português tem sido de alto nível. Desde janeiro, Ramos é o quinto jogador da Europa que menos tempo precisa para marcar – 75 minutos.

Voltando a Marcos Leonardo, Schmidt admitiu no final do último jogo que o brasileiro terá outro papel na equipa na próxima época e os números dizem que o ex-Santos tem feito por merecer um lugar de destaque. As três jornadas que restam para o fim do campeonato podem funcionar como teste.