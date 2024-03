Xavi Hernández chamou oito jovens da «cantera» do Barcelona para a receção ao Maiorca, agendada para a noite desta sexta-feira, na 28.ª jornada da La Liga.

Face às sucessivas lesões entre os «culés», o timoneiro espanhol vê-se obrigado a integrar jovens da formação na rotina da equipa. No último fim de semana, Frenkie De Jong e Pedri engrossaram o boletim clínico dos catalães, que já contava com Gavi, Ferran Torres e Alejandro Balde. Para agravar o cenário, Xavi também não contará, esta noite, com o central Ronald Araújo, suspenso.

Uma vez que Marcos Alonso cumpriu apenas dois treinos e ainda recupera de uma operação nas costas, Xavi chamou os defesas centrais Mika Faye e Mbacke, e o lateral esquerdo Gerard Martín. Assim, estes três jovens reencontrarão o central Cubarsí e o avançado Lamine Yamal, também prata da casa. Por sua vez, o médio Marc Casadó espreita a estreia na La Liga, ao cabo da 15.ª convocatória.

Xavi convocou ainda os jovens Kochen, Unai Hernández, Marc Guiu, Héctor Fort e Mikavil.