O Rio Ave anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o Seongnam FC, da segunda divisão da Coreia do Sul, para a transferência imediata e definitiva do avançado Leonardo Ruiz.

O colombiano, de 27 anos, cumpria a segunda época pelos vilacondenses. Na presente temporada, Ruiz anotou dois golos em 14 jogos na Liga.

«O avançado (...) prosseguirá a carreira depois de 46 jogos ao serviço do Rio Ave, com quem terminava contrato esta época. O Rio Ave agradece-lhe todo o profissionalismo, enaltecendo as suas qualidades humanas, (...) desejando-lhe os maiores sucessos», lê-se na nota publicada pelo clube.

Leonardo Ruiz, que concluiu a formação no FC Porto, na época 2014/15, representou também a equipa B e sub-23 do Sporting. Além disso, vestiu as cores do Boavista, do Varzim e do Estoril.

Aos 27 anos, o avançado regressa ao estrangeiro, depois de passagens pelos ucranianos do Zorya e pelos espanhóis do Logroñés, ambos por empréstimo do Sporting.

Em estreia no futebol asiático, Leonardo Ruiz conta com a conquista da II Liga e do Nacional Juniores (Sub-19) no currículo. O colombiano já está na Coreia do Sul. O Seongnam FC procura o regresso à elite, depois de cair para a segunda divisão em 2022. Este fim de semana disputa-se a segunda jornada do campeonato.