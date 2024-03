Morreu Minervino Pietra, antiga glória do Benfica.

Encarnados comunicaram na noite desta quinta-feira a morte do antigo jogador, aos 70 anos.

«Partiu um homem com uma ligação histórica ao Clube, um exemplo de dedicação e de enorme benfiquismo, seja em campo ou na estrutura do futebol. Mais de metade da sua vida dedicou-a ao Benfica, como jogador, analista e, mais tarde, como treinador residente de várias equipas técnicas do plantel profissional de futebol do Clube. Sempre foi um desportista de eleição, como jogador do Benfica e da Seleção e como treinador, que inspirava os jogadores pelo seu exemplo e pela mística que sempre incutiu nos mais novos», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Formado no Belenenses, no qual jogou até 1975/76, o antigo defesa português juntou-se no verão de 1976 às águias e só de lá saiu em 2022, tendo sido jogador e treinador adjunto de várias equipas técnicas do escalão principal.

Como jogador, ao serviço do Benfica fez 227 jogos e marcou 19 golos, tendo no seu palmarés quatro Ligas portuguesas, cinco Taças de Portugal e duas Supertaças. Pela seleção nacional fez 26 jogos e marcou um golo.

No cerimónia do aniversário dos 120 anos do Benfica, onde estavam presentes vários antigos jogadores, foi feita uma pequena homenagem a Pietra, que se encontrava doente.

[em atualização]