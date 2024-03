O AC Milan juntou-se ao coro de homenagens a Akira Toriyama, criador da banda desenhada «Dragon Ball», que faleceu a 1 de março, aos 68 anos. Contudo, o anúncio foi feito apenas esta sexta-feira. Toriyama foi vítima de um acidente vascular cerebral.

Nas redes sociais, o emblema «rossonero» recorreu ao festejo habitual de Rafael Leão e Theo Hernández para lembrar o célebre movimento «fusion», que marcou os vários capítulos das aventuras de Goku, protagonista de «Dragon Ball».

We'll try tackling life with as much energy as Goku! 🧡

We loved every minute

Rest in peace, Toriyama-先生 pic.twitter.com/rxHalCZmFG