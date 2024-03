Messi e companhia foram travados na primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões da América do Norte. Na visita aos norte-americanos do Nashville, na madrugada desta sexta-feira, o Inter Miami não foi além do empate a dois. Messi, Suárez e Busquets foram titulares, enquanto Jordi Alba ficou fora das contas do treinador argentino Tata Martino.

Apesar do domínio dos visitantes ao longo de todo o encontro, o canadiano Shaffelburg precisou de apenas de quatro minutos para adiantar os anfitriões no marcador. Assistido por Shaquell Moore, o avançado, de 24 anos, frustrou as aspirações dos milhares que compraram bilhete dando por certo o triunfo do Inter Miami.

Num encontro de muitos duelos, e de agressividade crescente, Shaffelburg repetiu a entrada eficaz e bisou aos 47m. Na resposta, aos 52m, Suárez combinou com Messi, que reduziu as diferenças no resultado.

A toada agressiva atingiu proporções descontroladas após uma entrada muito dura sobre Messi – ainda que sem intenção – aos 77m.

Frustrados, e desesperados pelo empate, os jogadores do Inter Miami protagonizaram vários desentendimentos a cada interrupção.

Messi and Suárez had words for Nashville's Godoy 🌶️ pic.twitter.com/QN37ogS4Bc — B/R Football (@brfootball) March 8, 2024

Ainda assim, ao cair do pano, à passagem dos 90+5m, Suárez, assistido por Busquets, repôs a igualdade.

A segunda mão desta eliminatória está agendada para a madrugada de quinta-feira (01h15). Inter Miami ou Nashville irá cruzar destinos nos «quartos» com os norte-americanos do Cincinnati ou os mexicanos do Monterrey. Na última madrugada, o Monterrey levou a melhor na visita ao Cincinnati (0-1).

A fechar, uma nota sobre a MLS. O Inter Miami é líder isolado da Conferência Este, com duas vitórias e um empate, guardando três pontos para as sete equipas que dividem a vice-liderança. Por sua vez, o Nashville é décimo, com dois pontos. Messi e companhia voltam à ação do campeonato na noite de domingo (21h), com a receção ao Montreal (5.º).