Hugo Lloris não esquecerá a primeira vez em Utah. Na visita aos Real Salt Lake, na segunda jornada da Fase Regular da MLS, e debaixo de um tremendo nevão, os Los Angeles FC foram derrotados, por 3-0, na noite de sábado, num reduto outrora conhecido como Rio Tinto Stadium.

Ao fim de quatro minutos, o árbitro Aleksandar Zhelyazkov interrompeu o encontro, apontando para o céu e adivinhando o princípio de um nevão. De facto, a partida foi reatada já com o relvado pintado de verde e branco.

Nessa fase, as linhas que delimitavam o terreno de jogo eram ainda percetíveis. Todavia a neve foi mesmo a principal inimiga da defesa visitante. Aos 18m, o mexicano Omar Campos escorregou no esférico e abriu caminho para o colombiano Gómez inaugurar o marcador.

O mesmo artilheiro ampliou a vantagem, aos 41m. E, ainda antes do intervalo, quando o relvado era já um manto de neve, Cristián Arango, ex-Tondela e Desp. Aves, fez o 3-0 final.

Na segunda parte, as condições deterioram-se, mas nem assim o árbitro voltou a indicar o caminho dos balneários. Sob um forte nevão, o final da partida foi penoso de ver. De facto, será difícil Hugo Lloris esquecer esta visita a Utah, que culminou com a primeira derrota do LA FC no campeonato.

Por isso, Lloris e companhia ocupam a sétima posição da Conferência Oeste, com três pontos, menos um face aos líderes Portland, LA Galaxy, St. Louis, Real Salt Lake e Minnesota United.