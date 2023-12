Hugo Lloris é o mais recente jogador a trocar o futebol europeu pela Major League Soccer (MLS). Ao fim de 11 anos, o guarda-redes francês deixa o Tottenham e é reforço dos Los Angeles FC.

Lloris assinou um contrato válido por um ano, com opção de estender o vínculo para 2025 e 2026.

Formado no Nice, onde também se destacou a nível sénior, passou ainda pelo Lyon, antes de chegar aos spurs: em Londres, somou 447 jogos.

Lloris detém o recorde de internacionalizações por França, com 145 jogos, apesar de já estar retirado da seleção, ao serviço da qual venceu uma Liga das Nações e um Mundial.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.