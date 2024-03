Silêncio para esquecer o clássico no Dragão. Parece ser esta a receita quanto à gestão das redes sociais do Benfica, uma vez que a comunicação das águias nada publica no Instagram e no Facebook desde o intervalo do jogo com o FC Porto.

No Facebook, com quase quatro milhões de seguidores, o Benfica deu apenas conta do resultado aquando do descanso (2-0). O mesmo se sucedeu no Instagram, rede social na qual o campeão nacional conta com 2,7 milhões de seguidores.

Entre comentários irónicos, críticas e exigências, estas contas do Benfica permanecem em «blackout».

Exceção feita, em parte, às contas no X (antigo Twitter). Na conta em português, onde conta com quase dois milhões de seguidores, o Benfica prosseguiu com o «relato» do jogo até ao minuto 75, aquando do 4-0. Entretanto, na conta internacional, onde os seguidores são consideravelmente menos – 214 mil – ainda surgiu uma nota para o quinto golo dos dragões.

Em nenhuma das redes foi feita a publicação com o resultado final: 5-0.

O Benfica foi goleado, na noite deste domingo, no Dragão, no clássico que marcou a 24.ª jornada da Liga. Na conferência de imprensa, Roger Schmidt «recusou» pedir desculpa aos adeptos. Em sentido contrário, Rui Costa, presidente das águias, assumiu essa responsabilidade, em declarações aos jornalistas, antes da viagem de regresso a Lisboa.