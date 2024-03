O clássico entre FC Porto e Benfica teve momentos de tensão já após o apito final.

Junto dos autocarros, na zona da garagem do Estádio do Dragão, Angel Di María foi protagonista de um momento mais quente, segundo apurou o Maisfutebol. Após sair do balneário e quando já se encaminhava para o autocarro do Benfica, o internacional argentino não conteve a reação ao ouvir uma provocação proferida por um alegado funcionário do FC Porto. «Sem o Messi, não és nada», terá sido dito.

Di María respondeu à letra, houve troca de insultos e gerou-se uma confusão junto do autocarro dos encarnados. A situação obrigou à intervenção dos seguranças das duas equipas para serenar os ânimos.