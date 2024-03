A 25.ª jornada da Liga será inaugurada em Portimão, com o duelo entre Portimonense e FC Porto. A partida principia às 18h45 e será seguida, ao minuto, pelo Maisfutebol no reduto dos «guerreiros do sul».

Separadas por 29 pontos e a viver momentos distintos, as equipas apontam baterias ao triunfo. Os algarvios, 14.º classificados, com 23 pontos, não vencem há cinco jogos e guardam apenas um ponto de vantagem para a linha de água. Por isso, os comandados de Paulo Sérgio terão esta tarde a oportunidade de «sacudir» a crise de resultados e conquistar um «balão de oxigénio» na corrida pela manutenção.

O timoneiro do Portimonense não conta com o lesionado Paulo Estrela, nem com o central Pedrão, habitual titular ausente por castigo. Na antevisão, Paulo Sérgio não desvendou quem será o substituto. Em todo o caso, apostamos num Portimonense transfigurado, adaptado ao sistema 3-5-2, apresentado na visita ao FC Porto e ao Benfica, assim como na receção ao Sporting.

Por sua vez, o FC Porto viaja até Portimão galvanizado pela goleada no Clássico, sobre o Benfica (5-0), e à procura da sexta vitória consecutiva. Na antecâmara da visita ao Arsenal, nas decisões dos «oitavos» da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição poderá priorizar a recuperação de Wendell, que integrou a convocatória, mas permanece em dúvida. Assim, o jovem lateral João Mendes poderá avançar para a titularidade.



De resto, o técnico portista não conta com os lesionados Zaidu e Marcano. Por fim, Evanilson e Otávio Ataíde estão em risco de falhar a receção ao Vizela, no caso de verem cartão amarelo.

Confira os onzes prováveis na galeria associada.