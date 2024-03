Foi chegar, assinar e jogar. Recrutado ao Famalicão no último dia do mercado de janeiro, Otávio assumiu-se como titular do FC Porto ao lado de Pepe. Sérgio Conceição não se mostrou surpreendido com a afirmação do brasileiro nos dragões, mas sim que outros «não se tenham adaptado como ele se adaptou».



«Fiquei surpreendido com o facto de outros jogadores não se terem adaptado como o Otávio se adaptou. Se fomos buscar um jogador é porque o conhecemos muito bem em todos os parâmetros: o seu comportamento, o que faz em campo, o seu profissionalismo e o que é como homem. Não me surpreende nada. É um jovem e tem ainda muitas coisas a melhorar. Ele sabe disso e por ele saber isso, é que se torna ainda mais especial», disse o treinador, em antevisão ao jogo contra o Portimonense.



Otávio leva quatro jogos pelos azuis e brancos desde que chegou ao clube. Pode somar o quinto com a camisola portista esta sexta-feira, frente ao Portimonense. O jogo inaugural da 25.ª jornada da Liga arranca às 18h45, no Algarve.