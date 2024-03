Na antevisão ao jogo com o Portimonense, que abre a 25.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição recordou o Clássico de domingo com o Benfica e pediu desculpa por algum festejo «exagerado» que a equipa possa ter protagonizado, após a goleada por 5-0.

O treinador do FC Porto lamentou ainda a fotografia que circulou nas redes sociais, onde Pepê, Evanilson, Galeno e Wendell surgem com amigos, à mesa, a fazer um gesto com os cinco dedos, alusivos ao resultado do Clássico.

«Jogar contra o Benfica poderá ter um peso para os sócios, adeptos e simpatizantes, para nós é um jogo. Não festejamos vitórias, festejamos títulos. Se houve algum festejo mais exagerado, aproveito para pedir desculpa aqui, não era essa a intenção. Somos um clube que, quando ganha… sei que esta semana saiu uma fotografia que a mim não me agradou e já falei com os atletas», referiu.

«Aqui não festejamos nada, festejamos no final e se tivermos motivos para isso. Faz parte do nosso trabalho ganhar jogos de forma mais ou menos dilatada. Não gosto de algumas situações. Não por culpa nossa, não fomos nós que viemos cá para fora com isso, foram outras pessoas, mas não o devíamos ter feito e já tive a oportunidade de falar com os meus jogadores. Somos um grupo sério, trabalhador, que respeita muito o adversário e é assim que vamos continuar», acrescentou.



Conceição sublinhou ainda que a goleada no Clássico não deu mais nada à equipa, além de três pontos na Liga.



«Não há prémio de jogo. Só haverá prémio se formos capeões. Foram mais três pontos que ganhámos e que não deixámos um rival ganhar. Foi uma exibição convincente. Mais confiança? Não é esse o meu sentimento. A confiança vem do trabalho diário no Olival. Há jogos mais conseguidos, outros menos conseguidos. Fomos massacrados em Barcelos e o jogo poderia ter acabado 6 ou 7-1. Nesse caso estaríamos a falar de um momento de sonho do FC Porto. Mas acabámos a viver um momento de tormenta por esse empate e ficámos todos muito tristes e chateados. Podíamos ter feito mais na primeira parte, mas se olharmos para o jogo todo, foi dos mais fáceis de chegar à baliza adversária. Com o Rio Ave igual. São jogos nos quais perdemos quatro pontos», frisou.