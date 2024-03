O FC Porto goleou o Benfica por 5-0, no Clássico do Estádio do Dragão, da jornada 24 da Liga. No final do jogo, houve os habituais cumprimentos entre jogadores e treinadores, mas um desses momentos ficou na retina.

Pepe e João Neves, colegas na Seleção Nacional e separados por 22 anos de idade, trocaram um forte abraço e estiveram a conversar durante algum tempo em pleno relvado do Dragão.