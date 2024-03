Wendell e Taremi permanecem em dúvida para o jogo do FC Porto contra o Portimonense, no Algarve, que abre a 25.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição não descartou a utilização de ambos os jogadores, mas adiantou que essa decisão ainda não está tomada.



«O Wendell vai viajar. Vão viajar 23 jogadores. Ainda temos treino amanhã [sexta-feira] e decidiremos. É possível que consiga estar apto para o jogo», disse acerca do lateral-esquerdo brasileiro, em conferência de imprensa.



Em relação ao avançado iraniano, que não compete desde a derrota em Arouca, o técnico dos dragões referiu que este está «quase a 100 por cento».



«Está quase a 100 por cento. Depois da conferência de imprensa, vou fazer a convocatória. Se não entrar nesta, com certeza estará nas próximas, está a evoluir de forma muito positiva. É um jogador de qualidade, sabem o que penso dele. Contamos com ele até ao último dia de contrato, assim como com todos os outros», afirmou.



Certas são as ausências de Marcano e Zaidu, defesas que se lesionaram com gravidade e que não jogam mais em 2023/24. O Portimonense-FC Porto está agendado para as 18h45, desta sexta-feira, em Portimão.