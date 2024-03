Titular nos últimos meses, Francisco Conceição começa a afirmar-se como uma das figuras do FC Porto, sobretudo em termos ofensivos com golos e assistências. Na véspera do jogo dos dragões em Portimão, Conceição foi questionado acerca de uma possível chamada do extremo à seleção principal.



«Há muitos jogadores que estão a fazer um trajeto muito interessante na Liga e que passam por bons momentos. E as chamadas à seleção, como vocês sabem, resultam muito desses momentos. Para mim será um orgulho que qualquer jogador do FC Porto seja convocado para a seleção. No fundo é mostrar o trabalho que fazem e acreditar que é possível, através de muito sacrifício e dedicação, chegar-se a titular do FC Porto e depois a uma seleção», referiu, antes de lembrar o caso de Wendell, recentemente convocado pelo Brasil.



«Ficámos muito orgulhosos com a chamada do Wendell. Com 30 anos, para muitos se calhar numa fase descendente... não estou nada de acordo com isso. A qualidade tem a ver com rendimento e maturidade. Se assim for, ficarei muito contente tanto com o Galeno, Pepê e Evanilson, que também considero que têm essa capacidade. O João Mário, por exemplo, já foi internacional AA. Temos jogadores que ainda não chegaram mas podem chegar, e outros que já chegaram e se podem ir solidificando nas seleções.»



Francisco Conceição tem cinco golos e cinco assistências em 30 jogos pelos azuis e brancos esta época e conta com várias internacionalizações nas seleções jovens de Portugal. Lembre-se que Martínez vai anunciar, a 15 de março, a lista dos jogadores convocados para os jogos de preparação de Portugal frente à Suécia e à Eslovénia.