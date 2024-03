Roberto Martínez esteve a assistir ao Bayern Munique-Lazio, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e deixou elogios a Raphael Guerreiro.



«Hoje estive a ver o Raphael Guerreiro. Todos sabemos que o Sarri é muito fiel ao 4-3-3, mas o Kimmich e o Guerreiro jogaram muito altos e o seu posicionamento foi excecional do ponto de vista tático. (...) O Guerreiro tem muita técnica, pode jogar por dentro ou por fora, e é muito bom vê-lo nesta forma», referiu, durante uma intervenção na CBS Sports, com Henry, Schmeichel, Carragher e Micah Richards.



O selecionador nacional abordou ainda a participação no Euro 2024. «Não, não sinto pressão. Como sabes quando vais para um Europeu precisas de melhorar nos três primeiros jogos e uma coisa é chegar ao torneio. Ganhámos dez jogos e não podíamos ter feito melhor, mas é o que fazes quando chegas a esses três jogos. É preciso crescer durante o torneio», atirou.



Lembre-se que Martínez vai anunciar, a 15 de março, a lista dos jogadores convocados para os particulares de Portugal frente à Suécia e à Eslovénia.