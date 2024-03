João Mendes está de regresso aos convocados do FC Porto. O defesa faz parte dos 23 eleitos por Sérgio Conceição para a deslocação ao terreno do Portimonense.

O jogador, de 23 anos, não era chamado pelo treinador dos dragões desde o encontro com o Farense, no dia 28 de janeiro, e foi convocado para a eventualidade de Wendell não estar disponível para a partida desta sexta-feira.

De fora das opções continua Taremi, que tem realizado treino integrado condicionado, depois de ter apresentado queixas no adutor direito, após o jogo com o Estrela da Amadora, no dia 17 de fevereiro.

A LISTA DE CONVOCADOS DO FC PORTO

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal

Defesas: Jorge Sánchez, João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, Otávio, Wendell e João Mendes

Médios: Grujic, Alan Varela, Iván Jaime, Eustáquio, Nico González e Romário Baró

Avançados: Francisco Conceição, Pepê, Gonçalo Borges, Namaso, Toni Martínez, Evanilson e Galeno