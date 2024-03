O FC Porto emitiu, esta quinta-feira, um comunicado relativo às últimas declarações de André Villas-Boas e criticou as palavras do candidato às eleições do próximo mês de abril.

Na nota publicada no site oficial dos dragões, a administração critica as «falsas e graves» imputações feitas pelo antigo treinador dos portistas, nomeadamente à situação financeira do clube e à Academia da Maia.

Quanto a este último ponto, o FC Porto garante que a declaração de Villas-Boas, que considerou que o novo centro de treinos «não passa de utopia e chorrilho de mentiras», será desmentida em breve.

Na conclusão do comunicado, o FC Porto aponta que «a propagação destas falsidades menos de 48 horas depois de uma goleada por 5-0 sobre o Benfica teve como único objetivo impedir que o espaço mediático relacionado com o FC Porto fosse ocupado com os ecos do brilhantismo dessa vitória».

O comunicado do FC Porto na íntegra:

«À administração da SAD do FC Porto não compete, em condições normais, reagir a iniciativas de campanha de candidatos às eleições do clube. Impõe-se, no entanto, esclarecer que são falsas e graves determinadas imputações feitas pela candidatura de André Villas-Boas que colocam em causa o bom nome do FC Porto e a sua credibilidade junto dos seus parceiros internacionais.

1.⁠ ⁠É falso e gratuito afirmar que os negócios relativos à exploração comercial do Estádio do Dragão recentemente anunciados sejam “cosmética contabilística”. Comparar o que agora se passou com a reavaliação do estádio efetuada em 2014 só denuncia a incapacidade para avaliar a operação realizada. Trata-se, na sua essência, da venda de uma participação de 30% na nova Porto Comercial, que impacta nos capitais próprios e envolve uma entrada financeira de uma verba entre 60 e 70 milhões de euros, como já tornámos público.

2.⁠ ⁠É falso que o FC Porto, a SAD do FC Porto ou qualquer uma das sociedades do grupo tenha pago comissões no âmbito do contrato de cedência de direitos televisivos assinado com a Altice.

3.⁠ ⁠A afirmação feita de que a construção da Academia do FC Porto na Maia “não passa de utopia e chorrilho de mentiras” – eventualmente criada com o objetivo de prejudicar a posição do clube nesse processo – será muito em breve desmentida pela realidade.

Infelizmente, é inevitável concluir que a propagação destas falsidades menos de 48 horas depois de uma goleada por 5-0 sobre o Benfica teve como único objetivo impedir que o espaço mediático relacionado com o FC Porto fosse ocupado com os ecos do brilhantismo dessa vitória.»