A sessão de esclarecimento era para a apresentação de contas e foi ocupada em grande medida por uma explanação de José Pereira da Costa, candidato a administrador financeiro, mas foram de André Villas-Boas as palavras mais contundentes sobre o futuro financeiro da SAD.

«O FC Porto não se livrará de reformatar a sua política desportiva e isso tem de passar por um planeamento mais rigoroso no scouting e na formação. Em abril, faremos a apresentação das pessoas ligadas à direção desportiva, que é a área fundamental, o core business da nossa atividade», afirmou o candidato, salientando que «a venda de ativos da formação permitirá sustentabilidade a longo prazo para o FC Porto».

O candidato começou a sessão por dar os parabéns à equipa e à estrutura do FC Porto pela goleada frente ao Benfica e não deixou dúvidas: «Queremos o campeonato e a qualificação para os quartos de final da Champions. Felizmente, o Sérgio Conceição tem mantido a equipa concentrada no projeto desportivo. Agora, tem de haver um projeto de futuro. O FC Porto acumulou 250 milhões ao passivo em 12 anos; daí eu dizer que são precisos 12 anos para reformatar o FC Porto em termos financeiros.»

«A equipa de 2010/11 está no coração dos portistas, por muito que o presidente queira que desapareça da história»

Os ânimos aqueceram quando o antigo treinador dos dragões e agora candidato à presidência teve de responder a uma acusação de Pinto da Costa sobre ter na sua lista pessoas na lista com interesses TV e compra e venda de jogadores.

«É difícil responder sem prevaricar com o presidente. É demasiado fácil desmenti-lo. Torna-se incómodo chegar a este ponto. Tento marcar a minha candidatura pela positiva... Mas posso recordar que pessoas do seu entorno estiveram envolvidas em comissões no negócio Altice pelos direitos televisivos, pessoas ligadas à sua lista estão vinculadas ao negócio da futura venda de direitos. Além disso, o FC Porto tornou-se entreposto de agentes com ligações privilegiadas no seio do clube», respondeu Villas-Boas, atirando ainda: «O próprio [Pinto da Costa] tem de esclarecer. É uma guerra suja em que não quero entrar. Quero marcar esta candidatura pela positiva, temos de preservar o FC Porto e espero que não entremos num chorrilho de falsidades e mentiras que em nada beneficiam o clube.»

A intervenção motivou o mais sonoro aplauso do público, com um sócio a levantar-se na plateia e a proferir: «Não tenha medo!»

Villas-Boas, o treinador da goleada por 5-0 ao Benfica em 2010/11, reagiu também à provocação de Pinto da Costa, ao destacar maior mérito à goleada também por 5-0 frente aos encarnados alcançada pela equipa de Sérgio Conceição no último domingo.

«Em 2011 estava desejoso de empurrar a equipa para os 6-0. Aos 88m, aquando do golo do Hulk, eu continuava frenético à procura de mais um golo. Estes 5-0 foram especiais, marcaram-me até mais emocionalmente, porque vi o meu filho em êxtase. Foi ao estádio com um amigo que é benfiquista e passou o tempo a gozar ele...», afirmou o candidato, antes de arrancar outro enorme aplauso pela forma como concluiu a resposta: «A equipa de 2010/11 era uma máquina trituradora, que está marcada na memória e no coração dos portistas, por muito que o senhor presidente queira que ela desapareça...»