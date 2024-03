O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, afirmou esta quinta-feira que a sua equipa quer «tirar alguma coisa» do jogo caseiro com o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga, na ronda que se segue à goleada dos dragões no clássico com o Benfica, por 5-0.

«Não é fácil. São níveis completamente diferentes, mas é nossa obrigação tentar criar uma estratégia e uma ideia em que todos acreditemos que será possível tirar alguma coisa deste jogo, seja um ponto, seja os três. É entrar para campo para trabalhar por isso durante todo o jogo», disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

Admitindo que os portistas chegam ao Algarve «com mais confiança» pelo triunfo robusto ante o Benfica, Paulo Sérgio frisou que o seu grupo «tem toda a obrigação de fazer tudo o que estiver» ao seu alcance para conquistar pontos.

«Desde que aqui estou já houve várias vezes em que tornámos as coisas bastante difíceis ao FC Porto, mas também sabemos que há 30 e não sei quantos anos que o Portimonense não vence o FC Porto», recordou Paulo Sérgio. A última vitória dos algarvios em casa sobre o FC Porto, por 1-0, com golo do brasileiro Luciano, remonta à época 1986/1987, a 14 de março de 1987 (praticamente 37 anos).

«Isto é um jogo de braço de ferro, de equilíbrios e, portanto, quanto mais competentes formos nas funções e missões de cada um, mais próximos estaremos de poder competir com uma equipa que tem muito mais qualidades e mais potencial. É equilibrando todas estas coisas, e com um sentido coletivo muito grande, que se pode complicar a vida às equipas mais fortes», sublinhou o técnico do Portimonense, que não conseguiu vitórias nas últimas cinco jornadas. A última foi na visita ao Boavista (1-4), a 28 de janeiro.

Paulo Sérgio não desvendou quem será o substituto do central Pedrão, habitual titular ausente por castigo.

O Portimonense, 14.º classificado, com 23 pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 52, a partir das 18h45 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão. Artur Soares Dias é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.