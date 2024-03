Sebastian Hoeness, treinador do Estugarda, renovou contrato até 2027, informou esta sexta-feira o clube alemão.

«Juntos conseguimos colocar o Estugarda no bom caminho. O nosso objetivo deve ser seguir esse caminho e a longo prazo tornar o Estugarda uma presença regular no topo da tabela», referiu o técnico alemão.

O treinador de 41 anos chegou ao clube em abril de 2023, com contrato inicialmente até 2025, e esta época encontra-se na terceira posição da liga alemã, com 50 pontos, em lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Ao longo da sua carreira como treinador, Hoeness esteve nos escalões de formação do Bayern Munique e dirigiu a equipa principal do Hoffenheim. Na época passada, conseguiu evitar a despromoção, depois de derrotar o Hamburgo no play off da liga alemã.