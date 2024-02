Não faltou emoção na qualificação do Bayer Leverkusen para as meias-finais da Taça da Alemanha, com duas reviravoltas diante do Estugarda, com o golo decisivo a ser marcado já sobre o minuto noventa.

O Estugarda adiantou-se no marcador, aos 11 minutos, com um golo de Anton, mas a equipa da casa empatou, no início da segunda parte, por Andrich. O empate durou apenas oito minutos, uma vez que o Estugarda voltou mais uma vez para a frente do marcador, aos 58 minutos, com golo de Führich.

A equipa de Leverkusen não baixou os braços e voltou a nivelar o resultado, aos 67 minutos, desta vez por Adli. O resultado manteve-se em aberto até ao minuto 90, altura em que o Bayer passou, pela primeira vez, para a frente do marcador, com um golo de Jonathan Tah.

Um golo de ouro que permitiu ao Bayer Leverkusen juntar-se ao Kaiserslautern e Fortuna Dusseldorf entre as equipas já qualificadas para as meias-finais que estão marcadas para o início de abril.

Esta quarta-feira fica completo o quadro das meias-finais com o FC Saarbrucken a receber o Borussia Mönchengladbach na luta pela última vaga.