A história de Thomas Muller confunde-se com o sucesso recente do Bayern Munique. Na equipa principal dos bávaros desde 2008, o internacional alemão atingiu a vitória 500 no duelo frente ao Borussia Monchengladbach, no último sábado.



O clube alemão fez questão de assinar o registo impressionante do avançado e ofereceu-lhe uma camisola comemorativa das mãos do colega Manuel Neuer.



Veja: