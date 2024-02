Depois do empate na última jornada, o Bayer Leverkusen regressou às vitórias no campeonato alemão, desta feita no reduto do Darmstadt (2-0), o último classificado.

O ex-Benfica Grimaldo somou mais uma assistência na presente edição da liga germânica. Aos 33 minutos, o internacional espanhol tirou um cruzamento para a área e Nathan Tella apareceu a finalizar ao segundo poste.

O jogador nigeriano bisou na segunda parte, aos 52 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Xabi Alonso segue na liderança do campeonato, com 52 pontos, mais dois do que o Bayern Munique, que também venceu nesta 20.ª jornada.

A jogar em casa, a equipa de Thomas Tuchel venceu o Borussia Monchengladbach por 3-1, apesar de ter protagonizado uma exibição pouco convincente.

Nico Elvedi até adiantou os visitantes, aos 35 minutos, num lance em que Manuel Neuer e Thomas Muller não ficaram bem na fotografia. O avançado, contudo, redimiu-se 10 minutos depois, ao assistir Aleksandar Pavlovic para o empate.

A reviravolta surgiu já na segunda parte, pelo inevitável Harry Kane (70m), que aproveitou uma má saída de Moritz Nicolas da baliza, encostando para o 2-1.

Um minuto depois de Raphael Guerreiro ter entrado em campo, o Bayern fechou as contas do jogo, por Mattijs de Ligt, na sequência de um livre cobrado por Sané.

Separados por apenas dois pontos, Leverkusen e Bayern discutem a liderança na próxima jornada, em casa dos farmacêuticos.

Nos outros jogos do dia, Gonçalo Paciência não saiu do banco no empate caseiro do Bochum diante do Augsburgo (1-1), enquanto o Werder Bremen venceu em casa do Mainz (1-0). O Estugarda, por sua vez, foi até ao terreno do Friburgo vencer por 3-1 e cimentou o terceiro lugar.

