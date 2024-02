Peter Fischer deixou, na noite desta segunda-feira, a presidência do Eintracht Frankfurt, ao fim de quase 24 anos ao leme do clube. Em simultâneo, deixou a vice-presidência da SAD, cargo assumido em 2005. Esta história começou em agosto de 2000, quando, conforme relatou recentemente ao Frankfurter Rundschau, o clube tinha um défice de funcionários, ao invés de «ratos na cave».

Conhecido pelo «combate» à extrema-direita, em particular ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD), Fischer zelou pelo «compromisso sociopolítico» do clube.

Este quarto de século – do qual fizeram parte os portugueses André Silva, Gonçalo Paciência, Francisco Geraldes e Aurélio Buta – ficou marcado pela conquista da Taça alemã (17/18), da Liga Europa (21/22) e pela participação nos «oitavos» da Liga dos Campeões (22/23).

Num caminho de fases diversas, mas nos últimos anos de crescendo, sobretudo pela assiduidade nas competições europeias, Fischer deixa, aos 67 anos, o Frankfurt no sexto lugar da Bundesliga e no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Conferência. Visto como uma lenda do clube – e com motivos para tal – foi ovacionado esta segunda-feira no momento de passar o testemunho.

Segue-se Mathias Beck, de 52 anos, que desde 1996 integra o departamento de futebol, e que em 2023 havia sido nomeado vice-presidente do Frankfurt. O novo presidente foi eleito com 98,9 por cento dos votos, entre 1867 sócios votantes, naquela que foi a Assembleia Geral com maior afluência na história do clube, fundado em março de 1899.

«Gostaria de inspirar muitos mais sócios a participarem ativamente na vida do clube. Para conseguir isso, precisamos de melhores incentivos para fortalecer o trabalho voluntário. Somos 139 mil sócios. Temos potencial para atingir os 200 mil. Hoje, somos o terceiro maior clube da Bundesliga, atrás do Bayern Munique e do Borussia Dortmund», argumentou Beck, que propôs evoluir as 50 modalidades do clube.

Quanto a Fischer, o antigo presidente promete continuar a acompanhar o clube que aprendeu a amar, num elo que se consolida desde 1969.