A seleção nacional de futsal voltou a vencer, esta segunda-feira, o Japão, por 2-1, depois do triunfo no sábado, por 4-1, prosseguindo a preparação do Mundial deste ano, que se realizará no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.

Jorge Braz apostou em André Correia, João Matos, Tomás Paçó, Pauleta e Zicky de início e foi o «mágico» do Sporting que inaugurou o marcador, à passagem dos 12m. De costas para a baliza, o pivot, de 22 anos, agradeceu as pernas abertas do defesa nipónico para, de calcanhar, surpreender o guardião contrário.

O golo neutralizou a pressão japonesa e abriu caminho a uma vantagem superior. Aos 18m, a combinação entre Zicky e Bruno Coelho resultou no 2-0, assinado pelo ala do Benfica, isolado na cara do guarda-redes nipónico. Assim, ao intervalo, os comandados de Jorge Braz venciam por 2-0.

Na segunda parte, de ritmo inferior, o Japão reduziu, aos 27m, por Shoto Yamanaka. Nos últimos minutos, a seleção visitante apostou num cinco para quatro, mas de pólvora seca.

Veja, na galeria associada, as melhores imagens das partidas de Portugal com o Japão.

Imagens: Canal 11