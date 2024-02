Aconteceu na primeira parte do jogo entre o Rayo Vallecano e o Sevilha.

Lucas Ocampos preparava-se para fazer um lançamento lateral, recuou para tomar balanço - no pequeno estádio de Vallecas, isso significa ficar muito perto do público – e foi tocado de forma inapropriada por um jovem adepto da equipa da casa.

O jogador reagiu, chamando o árbitro para explicar o que tinha acontecido. O árbitro ouviu e conversou com um dos responsáveis do campo. O jogo seguiu, não sem que o avançado argentino do Sevilha se livrasse de alguns apupos vindos da bancada.

No final do jogo, Ocampos disse que espera uma reação firme da LaLiga, castigando o responsável.

«Seguramente que se viu nas imagens. Oxalá a Liga leve isto a sério, como leva o racismo e essas coisas. Não creio que toda a gente do Rayo seja assim, porque, na verdade, sempre nos trataram com respeito, mas há sempre um tonto», afirmou.

O internacional argentino foi mais longe, chegando a falar na hipótese de algo assim suceder no futebol feminino.

«Oxalá isto não aconteça noutros âmbitos, porque se fosse no futebol feminino, sabemos o que pode chegar a acontecer. Contive-me porque tenho duas filhas e espero que nunca lhes suceda. Por isso, que sofram as represálias que tenham de sofrer e oxalá que um tonto como este não manche todo público que, na verdade, se portou muito bem», acrescentou.