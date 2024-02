A jovem que acusa Dani Alves de agressão sexual, em dezembro de 2022, reafirmou, perante o coletivo de juizes, todas as acusações.

No início do julgamento do internacional brasileiro, a jovem manteve a acusação de que Dani Alves a agrediu sexualmente, com violência e desprezo, na casa de banho da discoteca Sutton. O depoimento da alegada vítima decorreu à porta fechada, mas foi revelado por fontes judiciais.

A jovem prestou testemunho durante mais de uma hora na 21.ª secção da Audiência de Barcelona, local onde também estava o brasileiro, embora a separação que existia entre ambos impedisse que o jogador a conseguisse ver. A voz e a imagem da jovem também foram distorcidas para evitar que a sua identidade venha a ser divulgada, caso exista algum tipo de fuga de imagens para o exterior.

Uma amiga da alegada vítima também prestou depoimento e referiu que a jovem, depois do incidente, «não parava de chorar» e estava «muito nervosa», além de ter dito que Dani Alves a «tinha magoado».

Segundo o testemunho, terá sido difícil convencer a jovem a apresentar queixa, por considerar que ninguém iria acreditar na sua versão.

O julgamento decorre até quarta-feira. Estão previstos depoimentos de 28 testemunhas, antes de o Tribunal ouvir os peritos e Dani Alves.

Dani Alves, recorde-se, está detido há mais de um ano. O promotor público pede uma pena de nove anos prisão para o internacional brasileiro, mas os advogados da alegada vítima apontam para 12 anos.