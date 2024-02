A La Liga está a investigar um alegado insulto de Jude Bellingham a Mason Greenwood, durante o Getafe-Real Madrid desta quinta-feira, que terminou com triunfo merengue (2-0).

O incidente ocorreu já na segunda parte do jogo, quando o médio inglês desarmou o compatriota junto à linha lateral. Depois do desarme em carrinho, Bellingham terá chamado Greenwood de «violador», sendo que as imagens rapidamente correram nas redes sociais.

Em comunicado, a La Liga confirmou que o Getafe apresentou queixa e o organismo solicitou a ajuda de um especialista em leitura labial. «O Getafe transferiu ontem a denúncia ao diretor de jogos da La Liga e a La Liga, como sempre faz nestes casos, solicitou um especialista em leitura labial para investigar o assunto e agir com base no que pode ser provado sem qualquer dúvida.»

Segundo o The Athletic, fontes do Getafe garantem que Greenwood não quer o caso tome grandes proporções.

Greenwood, recorde-se, estava acusado de tentativa de violação e agressão à namorada, mas essas acusações foram retiradas em fevereiro.