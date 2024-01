O Real Madrid goleou o Barcelona por 4-1 no El Clássico da Arábia Saudita e conquistou a décima terceira Supertaça espanhola da sua história.

Vinicius Jr. foi a grande figura do encontro, ao assinar um hat-trick. Rodrygo esteve também em destaque, com um golo e uma assistência, enquanto Bellingham é outro dos nomes maiores desta equipa de Carlo Ancelotti.

Ora, no final do jogo, os três jogadores fizeram a festa no relvado e contaram com uma tarja muito especial. Nela é possível ver os três craques do Real Madrid «à GTA», bem como a indicação de que os madridistas tinham acabado de vencer a décima terceira Supertaça de Espanha da sua história.