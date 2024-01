O Real Madrid goleou o Barcelona por 4-1 e voltou a conquistar a Supertaça espanhola dois anos depois. João Félix entrou no segundo tempo nos catalães, enquanto João Cancelo não foi utilizado devido a lesão.

Desde cedo que o jogo começou a sorrir aos merengues. Logo aos sete minutos, Vinicius Jr. foi assistido por Bellingham e rematou para o fundo da baliza do Barcelona. O avançado brasileiro festejou o golo à Cristiano Ronaldo, que esteve nas bancadas do estádio, e o internacional não teve de esperar muito para voltar a celebrar.

Três minutos depois, Vini só teve de encostar para bisar, após um passe de Rodrygo, que foi meio-golo. Início de jogo caótica no clássico espanhol, que aos 33 minutos teve Lewandowski a marcar. Remate de primeira do avançado polaco, após um alívio para zona perigosa da defesa do Real Madrid.

Ainda assim, aos 39 minutos, Ronald Araujo derrubou Vinicius Jr dentro da área. O árbitro assinalou penálti para a equipa de Carlo Ancelotti e o defesa do Barcelona viu o cartão amarelo. Encarregue da marcação, o camisola 7 dos madridistas não tremeu e completou o hat-trick ainda no primeiro tempo.

Na segunda parte, Xavi lançou João Félix no encontro, aos 61 minutos, e o internacional português até chegou a estar perto do golo. Contudo, quem acabou por marcar foi Rodrygo, que fez o gosto ao pé depois de já ter assistido o compatriota Vinicius, que também esteve na jogada.

Até final, Ronald Araujo viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho e o Real Madrid acabou mesmo por golear o grande rival na Arábia Saudita por 4-1 e conquistou a Supertaça espanhola dois anos depois.