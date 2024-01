O Barcelona vai defrontar o Real Madrid, este domingo, na final na Supertaça de Espanha. Na antevisão do jogo, Xavi Hernández defendeu a qualidade dos seus jogadores e, sobretudo, das exibições que têm feito.

«Jogámos muito bem esta temporada contra o Sevilha, o Athletic de Bilbao, o Girona ou o Real Madrid, mesmo perdendo. Na Champions competimos muito bem contra o Porto. Jogámos muito bom futebol este ano. Diria que até melhor do que na época passada. Uma coisa é o que vocês analisam e outra aquilo que eu vejo», afirmou o treinador catalão.

Xavi defende que o segredo para esta final será «repetir esses jogos, dominar e ser fiéis ao ADN Barça».

Nessa lógica, o trinador ‘culé’ deixou uma pista sobre um eventual reforço do meio-campo, com a inclusão de Pedri, e não disse quem será o parceiro de Lewandowski no ataque, podendo voltar a deixar João Félix no banco, tal como aconteceu na meia-final, com o Osasuna.