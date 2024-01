Fábio Carvalho passou sem sucesso pelo Leipzig. O internacional sub-21 português esteve cedido pelo Liverpool ao clube alemão, mas jogou apenas 15 jogos, a maioria como suplente utilizado. Dessa forma, o jovem médio acabou por voltar a Inglaterra para jogar no Hull City.



Após o fim do empréstimo, o diretor desportivo do Leipzig explicou por que razão Fábio Carvalho não teve sucesso na Alemanha.



«O Fábio tem um grande carácter. Mas ele apercebeu-se que tinha concorrência na equipa e que tinha de trabalhar mais. E percebemos que ele não queria enfrentar essa concorrência», disse Rouven Schroder à imprensa alemã.



O dirigente dos «touros» não esconde a desilusão pelo facto de a transferência do médio não ter resultado. «Escolhemos conscientemente o Fábio no verão passado. Tinha feito uma grande época pelo Fulham na segunda divisão inglesa, uma Liga muito física. Dissemos a nós próprios: é um grande talento, tem boa idade, já tem experiência. Ainda assim, só se conhece um jogador como produto final quando ele está cá», referiu.



Fábio Carvalho estreou-se pelo Hull City na última sexta-feira com uma derrota frente ao Norwich.