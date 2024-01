Fábio Carvalho foi oficializado como reforço do Hull City, por empréstimo do Liverpool.

«O Fábio está entusiasmado por vir para o Hull City e estou muito feliz por trabalhar com ele até ao final da temporada. Tecnicamente, ele é excelente, pode ajudar, marcar e defender. É corajoso, rápido, assume a posse e tem a capacidade de causar um impacto real na nossa temporada, e nos levar onde queremos estar», descreve o treinador Liam James Rosenior.

Uma vez que o Liverpool procurava minutos de jogo para o internacional sub-21 por Portugal, a equipa técnica de Klopp encontrou no Hull City a melhor alternativa, em detrimento do Leipzig, por onde Fábio Carvalho passou na primeira metade da época.

O médio de 21 anos vai encontrar outro português, o lateral Ríben Vinagre. O Hull City ocupa o sétimo lugar da II Liga inglesa, a apenas um ponto dos lugares de play-off.

